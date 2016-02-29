توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 29 فبراير 2016

حظك اليوم لبرج الميزان الاثنين 29/2/2016

>حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

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حظك اليوم العذراء ليوم الاثنين 29/2/2016

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29/2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 29/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 29/2/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 29/2/2016

>السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 29/2/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 29/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 29/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29/2/2016

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برج العقرب على الصعيد المهنى

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برج العقرب على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29/2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى

برج الأسد على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 29/2/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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>للأسف يعانى ابناء هذا البرج من المزيد من المشاكل فى العمل، وذلك بسبب اكتشاف بعض زملاء العمل على حقيقتهم، واكتشاف الخديعة وأنهم لم يجيدوا الحكم عليهم من البداية، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر دقة فى انتقاء الأصدقاء والزملاء فى الفترة المقبلة.الحب هو طوق النجاة والعامل الرئيسى الذى سيخفف عنهم ألامهم وسيجعلهم يتخطون هذه المرحلة العصيبة المليئة بالمشكلات وخاصة فى مجال العمل، لذلك يجب أن يتمسكوا بهذه العلاقة التى سيستطيعون من خلالها أن يغيروا أوضاعهم.إذا شعروا ببعض المشاكل الصحية يجب أن يذهبوا إلى الطبيب دون تردد مهما كان الأمر بسيط، حتى لا تتضاعف الامور فيما بعد.بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>على ابناء هذا البرج ان يتفائلوا بكل ما هو أتى، فالأخبار السعيدة ستلحق بهم والحظ سيدق أبوابهم خاصة بالنسبة المستوى العملى، وسيحصدون المكاسب المادية العملاقة التى ربما تغير من مجرى حياتهم إلى الأبد.على الرغم من المكاسب المادية التى ستأتى لهم والترقيات التى ربما يحصدونها فى هذه الأيام القليلة إن لم يكون فى هذا اليوم، إلا أن الحب سيشكل عائقا فى حياتهم ولا يستطيعون تخطى بعض المشاكل مع شريك حياتهم وربما الانفصال يكون النهاية الحتمية لهذه القصة المعقدة.استشارة الطبيب ضرورية جدا بالنسبة لأبناء هذا البرج فى هذه الأيام حتى لا نقع فى مشكلة كبيرة .سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.>مهاراتك لا يتم تقدريها بالشكل المطلوب فى محيط عملك مما يسبب لك العديد من الإحباطات، حاول أن تتعلم مهارات جديدة أو تنمى من مهاراتك الحالية قليلا حتى تستطيع أن تكون على قدم المساواة مع منافسيك.ربما تنزعج هذه الأيام من بعض التصرفات التى يقوم بها الشريك، حاول التعامل مع الأمر بهدوء، ضغوط الحياة تؤثر قليلاً على سلوكك وتجعلك أكثر حده حاول السيطرة على الأمر حتى لا تحدث مشاكل جانبية لا حاجة لها.يوم مناسب للاسترخاء قليلا فقد تعرضت لإجهاد بدنى ونفسى كبير فى الفترة السابقة حاول ألا تهمل الأمر حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبى على صحتك فى الفترة المقبلة.تشعر بروح المغامرة اليوم، وتذهب فى طريق القضاء على كل العقبات التى عكرت صوف حياتك فى الفترة السابقة، الحظ يحالفك عزيزى الحوت ولا شىء سيعيق تقدمك، سوف تحصد النجاح بدون أى مشاكل.>تتلقى مفاجئة غير متوقعة اليوم، فقد كنت على قد المسؤلية الفترة السابقة من ناحية العمل وحان الوقت لتدليل نفسك وحصد ثمار تعبك، من الممكن أن تحصل على مكافئة مالية كنت تنتظرها من فترة طويلة.أنت معجب بأحد الاشخاص منذ فترة طويلة ولكن ينقصك الجرأة لمصارحته بمشاعرك، عزيزى الثور لا وقت لتضيعه استجمع شجاعتك وعبر عن مشاعرك حتى لا تندم بعد فوات الأوان.من الممكن أن تستغل وقت فراغك فى المشاركة ببعض الأنشطة الرياضية أنت فى حاجة كبيرة لهذا ليس فقط على صعيد صحتك الجسدية ولكن أيضا النفسية، من الممكن أن تتعرض لبعض مشاكل الجهاز الهضمى اليوم لا تتردد فى استشارة الطبيب.أجواء مناسبة للسفر والاسترخاء، قد تلتقى صداقات قديمة تعيد لديك الحنين للماضى، كن حذرا اليوم فى ما تقوله وفى ردود أفعالك حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.>تسمع معلومات عن أحد الأشخاص الذى جمعك به مشروع مشترك منذ فترة، وتكتشف أن هناك عدد من القرارات العملية، يجب أن تتخذها حتى تتجنب تكرار ما حدث من هذا الشخص، وتجد مجموعة أراء داعمة لقراراتك من الأصدقاء المحيطين بك فى محيط العمل.لا يمكن أن تتخلى عن بعض صفاتك التى تميز شخصيتك من أبرزها القرارات المتسرعة، التى يتحكم فيها عنصر التفكير الجنونى، تواجه موقف مع شريك حياتك وتندم على رد فعلك،الذى سيتسبب لك فى كثير من المشكلات التى ستؤثر على شكل علاقتك بشريك حياتك، وستجد صعوبة فى إصلاح ما حدث.بالرغم من معلوماتك الكثيرة عن الصحة، واهتمامك بهذا المجال، إلا أنك من الشخصيات التى لا تنفذ ما تقوله أو تقرأه خاصة إن تعلق بحالتها الصحية، فتترك دائمًا المشكلات حتى تتفاقم، وتظهر أثارها السلبية عليك، حاول أن تطبق ما تنصح به الأشخاص فى النواحى الصحية على نفسك أولاً.يتوقعل علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوم متقلب، حيث يكتشف إنه اخذ بعض القرارات الخاطئة والمتسرعة بسبب اندفاعه مع أحد الأشخاص الذى جمعتهم به مصالح عملية مشتركة، ثم يعود إلى صوابه ويحاول أن يتأنى فى مجموعة من المواقف حتى لا يأخذ قرارات يندم عليها، لكن يخونه ذلك فى الصعيد العاطفى، ويواجه مشكلة كبيرة مع شريك حياته.>يوم مليء بالأخبار السارة تعيشه فى محيط العمل، حيث تحصل على ترقيات انتظرتها منذ فترة طويلة، وتتوج نتيجة مجهودك فى العمل الذى بذلته طوال الفترة الماضية، وإشادة رؤسائك بك، ترفع كثيرًا من روحك المعنوية، وتعطيك جرعة من الحماس والتفاؤل للتقدم أكثر فى العمل.تشتاق إلى مكان عزيز على قلبك، جمعك بأشخاص رحلوا من حياتك منذ فترة طويلة، وتستسلم لمشاعرك كالعادة وتذهب إلى هذا المكان وتعيش يومًا مع الذكريات المحببة على قلبك، وتسترجع بعض المواقف التى أسئت التصرف فيها، وتدخل فى حالة عتاب مع نفسك بسببها.بالرغم من اجواء العمل الممتلئة بالسرور والأخبار المحفزة، إلا إنك تدفع ثمن مجهودك فى العمل، بحالة من الارهاق الشديد تسيطر عليك، وتحتاج إلى اخذ قسط طويل من الراحة، لتستعيد من خلالها طاقتك البدنية والذهنية، وتجدد نشاطك لتعود إلى العمل بروح جديدة ودماء متجددة.يتوقع علما الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش يوم مليء بالتفاؤل والسرور، بعد الحصول على ترقية مستحقة نظرًا للجهود التى قدمها مولود السرطان فى المحيط المهنى، وعلى الصعيد العاطفى حالة من الحنين إلى الذكريات التى تتمثل فى المواقف والأماكن تأخذه إلى مكان عزيز على قلبه، ويسترجع فيه أهم الأيام التى مرت فى حياته.>أنت شخص يتمتع بطبيعة جيدة ومهارات اجتماعية متفوقة وذكاء اجتماعى يجعلك اليوم تتألق كثيرًا فى عملك وتحظى بالمكافآت عما قريب وقد تتلقى نصيحة رائعة تعزز ثقتك بنفسك وتجعلك تحقق أكثر بكثير مما كنت تتوقعه.علاقتك العاطفية تمر بمرحلة من الاستقرار والالتزام من الطرفين ولكنها بدأت تنحدر نحو الرتابة والملل وأحد الطرفين يوشك على الشعور بالاختناق ويرغب فى الانسحاب من العلاقة أو على الأقل تطويرها.اليوم هو الأنسب لاتخاذ خطوة جريئة نحو تحسين صحتك وعافيتك وتستطيع الانضمام إلى ناد رياضى أو اتباع نظام غذائى صارم وستكون قادرًا على التمسك بهذا الروتين بكل سهولة ويمكنك أن تبدأ تدريبات الصحة النفسية الخاصة بك.لديك شعور غامض بالكآبة وانعدام السعادة خلال الأيام الماضية وتحاول أن تمارس نشاطًا جديدًا ليخرجك من هذه الحالة.>حياتك المهنية لا تسير ابدًا وفق الخطة الخاصة بك وأنت عاجز عن فهم السبب وراء الخلل الذى تعانيه منها، وأفضل علاج لهذه المشكلة هو أن تبدأ من جديد، وتعيد النظر فى مسيرتك المهنية وسيرتك الذاتية وتسيطر على حياتك المهنية بدلاً من أن تتركها للعشوائية.تعيش حالة فريدة من نوعها على الصعيد العاطفي، والتفاهم بينك وبين شريكك مثير للاعجاب خاصة أنك تتعامل بمهارة وذكاء عاطفى شديد ولكن الأمور لن تستقر على هذا الوضع وسينشأ فى القريب وضعًا صعبًا يختبر مدى قوة العلاقة.تحتاج للحصول على جلسة للتدليك من أجل الحصول على الاسترخاء الذى تحتاجه بشكل ملح كما تحتاج لممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتعيد النظر فى لياقتك البدنية.توقع انباء طيبة اليوم ومن المؤكد أن تجلب ابتسامة على شفتيك وقد تبكى من شدة الفرحة خاصة إذا وجدت نفسك محاطا بالأهل والأصدقاء.>عندما تنجز شيئاً عظيماً فى عملك لكى تكافئ نفسك، فحتى تستطيع مواصلة مسيرتك المهنية، عليك دوماً إشعار نفسك بالإنجاز، ومكافأتها، ولا تنتظر مكافأة من الآخرين.عندما ترتبط بشخص ما، حاول أن توازن بين عقلك وقلبك، فسيرك وراء عاطفتك فقط، سيكلفك الكثير، ولكن عندما تحقق هذا التوازن، ستسير الأمور بشكل أفضل.العمل بجد واجتهاد أمر رائع بالطبع، ولكن كى تتمكن من مواصلى العمل بجدية كهذه، عليك أن تهتم بصحتك بشكل أكبر، فعليك ممارسة الرياضة، وشرب المياه، وممارسة التأمل يوميًا ولو لدقائق فقط.يجب أن تفكر فى كلماتك قبل أن تنطقها، فالكلمة تكلف صاحبها الكثير إن لم تكن فى موضعها، لذلك عليك أن تزن الكلام قبل قوله، حتى لا تخسر أحدمواليد برج العقرب لديهم شخصية مبتكرة وقيادية فى مجال العمل يحاولون دائما دفع عجلة العمل للأمام، فكرهم الجديد يجعلهم قادرين على فرض أرائهم على الآخرين فى ثوب أنيق من الأفكار الجريئة ذات المضمون الجذاب، لدى العقرب العديد من المهارات فى كل الأعمال التى يقوم بتقديمها، حاول أن تكون القائد المثالى لفريق عملك حتى يشعرو بالأمان عند العمل معك.ترى أن رأيك دائمًا على صواب ولا مجال أن يناقشك أحد وهذا ليس من الأمور الصائبة فأنت إنسان أفكارك قابلة للصواب أو الخطأ حاول أن تتقرب من الحبيب حتى لا تفقده فى أحد الأيام ووقتها ستكون ندمان على ما حدث، يجب أن يكون لديك أفكار جديدة تكون ملائما أن تحقق على أرض الواقع.تحاول هذه الأيام أن تقوم بعمل نظام غذائى حتى تفقد الكيلوجرامات التى اكتسبتها فى الفترة السابقة، الزيادة فى الوزن تؤثر على صحتك، لا تكن مهمل وكسول وعليك أن تواظب على فقدان الوزن حتى تصل إلى الوزن المثالى.فى الفترة المقبلة سوف صادف العديد من الأخبار والأحداث السعيدة التى ستؤثر بشكل إيجابى على مسار حياتك، كن من المتفائلين حتى تنال كل ما تحلم به فى حياتك فأنت إنسان تستحق الكثير من الخير والسعادة.>يتمتع مواليد برج الأسد بالقدرة الفائقة على تحمل المسؤولية فى محيط العمل يرون أن القدرة على المقاومة تجعلها يكتسبون مهارات أكثر فى كل مرحلة عملية يمرون بها، لديهم أولويات ويسعون لتحقيقها بكل اجتهاد ومثابرة على العمل، يستطيعون القيادة بحكمة كبيرة ولا يتخلون على أحلامهم بسهولة مهما تكون العقبات، العمل معهم يعتبر مغامرة ناجحة فهم يستطيعون تجاوز مشاكلهم بسهولة كبيرة.يلوح فى الأفق حب جديد حاول أن تختبر مشاعرك حتى تحكم بالبقاء فى التجربة أم عليك الانسحاب، حتى لا تكرر تجربة غير ناجحة لا تترد فى اتخاذ القرار حتى لا يسبب لك مشاكل على الصعيد العاطفى، لا تجعل الماضى يؤثر عليك فى حياتك فأنت إنسان تحتفظ بكثير من المشاعر السلبية جراء قصص عاطفية فى حياتك، لا تتعجل الأمور فأنت انسان صبور.تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية أثرت عليك بشدة، عليك توخى الحذر فى الفترة القادمة حتى لا يكون لها توابع تجعلك فى حالة غير جيدة، لا تترد فى أخذ وقت ليكون بمثابة أجازة من الأعمال والضغوط العصبية لتحاول مراعاة صحتك، والتقاط الأنفاس.أنت إنسان يعمل من أجل الجميع ولذلك عليك أن تدخر بعض الأموال لمستقبلك، الكرم شيء جميل ولكن يجب أن يكون لديك مخطط واضح نحو نفقاتك، تحاول أن تتغلب على مشاكل العمل وهذا من الأمور التى تتحلى بها فى شخصيتك.>إذا راودك شعور بعدم الثقة فى قدراتك، وإمكانياتك، فى مجال عملك، هذا لا يعنى أبداً أن إمكانياتك محدودة، ولكن هذا شعور قد يراودنا من وقت لآخر، تحتاج فقط للجلوس مع نفسك وكتابة ما يميزك وستجد الكثير، وستعود ثقتك بنفسك.الشعور بالحب والاهتمام من قبل شريك حياتك، يجعلك مشرقاً وسعيداً طوال الوقت، وبوجوده إلى جانبك ومشاركتك له اهتماماته، ستستطيعان التغلب على أى معوقات.يجب عليك مراقبة نفسك والاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، فعليك الابتعاد عن الوجبات السريعة التى أصبحت تدمنها بشكل كبير، لذلك عليك الذهاب للمنزل وتناول وجبات غذائية صحية مع أسرتك.خروجك من القوقعة التى حاصرت نفسك بها، وتعرفك على أناس جديدة، سيكون لك الكثير من الصداقات، وهذا بدوره سيفتح لك الكثير من الطرق والفرص المناسبة.