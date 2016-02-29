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أخبار ليبيا اليوم..المجلس العسكرى بمصراتة ينفى وجود مستشاريين أمنيين بالمدينة

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أخبار ليبيا اليوم..المجلس العسكرى بمصراتة ينفى وجود مستشاريين أمنيين بالمدينة أخبار ليبيا اليوم..المجلس العسكرى بمصراتة ينفى وجود مستشاريين أمنيين بالمدينة
ركزت أخبار ليبيا اليوم على نفى رئيس المجلس العسكرى بمدينة مصراتة الليبية، إبراهيم بيت المال، ما تردد إعلاميا بشأن وجود مستشارين أمنيين بريطانيين فى المدينة، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد عضو فى المجلس المحلى لبلدة بنى وليد الليبية بإن طائرة قصفت موكبًا يشتبه بأنه يقل مسلحين من تنظيم داعش.

أخبار ليبيا اليوم


>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم نفى رئيس المجلس العسكرى بمدينة مصراتة الليبية ، إبراهيم بيت المال ، ما تردد إعلاميًا بشأن وجود مستشارين أمنيين بريطانيين فى المدينة، مؤكدًا أن هذه الأخبار "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن بيت المال ، فى تصريح صحفى اليوم، إن القوات التابعة للمجلس العسكرى مصراتة متأهبة ومستعدة لصد أى هجوم إرهابى من ما يسمى بتنظيم "داعش" على المنطقة.

وأضاف بيت المال أن قوات المجلس العسكرى مصراتة مشاركة أيضًا فى اللجنة الأمنية الوسطى، وترابط بكافة مداخل وبوابات المنطقة العسكرية من أبوقرين والوشكة شرقًا حتى زليتن غربًا وقرارة القطف جنوبًا.

وأكد رئيس المجلس العسكرى مصراتة أن قواته قادرة على تنفيد العمليات العسكرية من خلال العسكريين والثوار، مشددًا على تأييد ثورة السابع عشر من فبراير.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات عضو فى المجلس المحلى لبلدة بنى وليد الليبية، إن طائرة قصفت موكبًا يشتبه بأنه يقل مسلحين من تنظيم داعش، بالقرب من البلدة الواقعة فى شمال غرب البلاد فى وقت مبكر الأحد.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم على الرغم من شن الولايات المتحدة وقوات الليبية ضربات جوية استهدفت مقاتلين متشددين فى الشهور الأخيرة.
>وقال مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الجيش الأمريكى ليس ضالعًا فى ذلك العمل من دون إعطاء تفاصيل.
>ولم يتضح ما إذا كانت الضربات الجوية نفذت بطائرات بدون طيار تابعة لجهات حكومية أمريكية أخرى.


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المجلس العسكرى بمصراتة الليبية ينفى وجود مستشارين بريطانيين فى المدينة

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