أخبار فلسطين اليوم..إصابة مزارع فلسطينى برصاص جيش الاحتلال شرق خان يونس

أخبار فلسطين اليوم

ركزت أخبار فلسطين اليوم على إصابة مزارع فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم تأكيد قيادى بحركة فتح أن الدورة السادسة عشر للحركة ستعقد مطلع مارس.>وأبرزت أخبار فلسطين اليوم على نبأ إصابة مزارع فلسطينى مساء ،الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودى الفاصل أطلقوا النار بشكل عشوائى تجاه المزارعين شرق خان يونس مما أدى إلى إصابة أحد المزارعين بجروح وصفت بالطفيفة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

> وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استهداف المزارعين وإطلاق نيرانها العشوائية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.

فيما نقلت أخبار فلسطين اليوم عن عضو المجلس الثورى لحركة فتح النائب فيصل أبو شهلا تأكيده بأن الدورة السادسة عشر للمجلس الثورى لحركة فتح ستنعقد مطلع مارس المقبل، مؤكدا أن انعقاد الدورة تأخر لما يقرب من سبعة أشهر.

ونقلت أخبار فلسطين اليوم عن أبو شهلا تأكيده أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية منذ انضمام فلسطين للجنائية الدولية وهو ما أدى لوجود صعوبات مادية كبيرة تواجه السلطة، مشيرا لتمسك السلطة بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وهم قدامى الأسرى الذى اعتقلوا قبل عام 1994.

وأكد "أبو شهلا" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من غزة، أن أبرز الملفات المطروحة مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر السابع والهبة الجماهيرية فى الأراضى المحتلة وبحث سبل دعمها، موضحا أن الرئيس أبو مازن سيقدم للمجلس الثورى تقرير عن الوضع السياسى وأفاق المرحلة القادمة والتحديات التى تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن قرار ترشيح الرئيس المقبل سيصدر من مؤسسات حركة التحرير الوطنى قتح، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة وأنه يتمتع بصحة جيدة وقادر على تحمل المسؤولية، واصفا إياه بـ"المرشح الأول" لحركة فتح وأن لا يوجد أى مرشح آخر غيره.

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>إصابة مزارع فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة