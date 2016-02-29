اتهام شيخ بهتك عرض طفلة خلال تحفيظها القرآن بالبحيرة

شهدت منطقة العطف التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة، حالة من الغضب الشديد بعد اتهام ولى أمر طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لأحد محفظى القرآن بهتك عرضها خلال مراجعته لدروسها الدينية.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد خالد فتح الباب مأمور مركز شرطة المحمودية، وبالفحص تبين تقدم أحد الأهالى ببلاغ رسمى ضد أحد الشيوخ ويدعى ى . ع بهتك عرض إبنه شقيقه الذى يعمل بالخارج داخل حضانه يملكها المتهم بقرية العطف، وتم تحرير محضر بذلك تحت رقم رقم 978 إدارى المحمودية لسنة 2016 وإحالته للنيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الذى فر هاربا بعد افتضاح أمره.

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