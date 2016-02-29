تحرير 46 قضية تموين فى حملة مكبرة بالمنوفية

كما تحررت القضية رقم 3412 جنح مركز الباجور لسنه 2016م ضد "علاء . م . م. ي" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور بعد ضبط ( كمية من الأرز ) مجهولة المصدر، والقضية رقم 3413 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "عادل . ل . ط. ف" مسئول عن هايبر خير بلدنا بدائرة مركز الباجور بعد ضبط ( كمية من الأرز) مجهولة المصدر، والقضية رقم 3414 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "إيمان . م . ا. ع. ا" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( كمية من الزيت طعام) مجهولة المصدر.
وتم تحرير القضية رقم 3415 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "على . س . خ. ع" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( طن أرز ) مجهولة المصدر، والقضية رقم 3416 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "سامح . س . خ. ف" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( كمية من الأرز) مجهولة المصدر، والقضية رقم 3417 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "زينب . ع . ا. ت" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( كمية من الأرز) مجهولة المصدر.
وتحرير القضية رقم 3418 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "محمد . ص . ع" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( كمية من الزيت طعام) مجهولة المصدر، كما تم تحرير 23 قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية ( محلات تجارية )، و8 قضايا عدم وجود شهادة صحية للقائم بالبيع داخل المحلات التجارية بإجمالى 46 قضية تموينية متنوعة.
ضبط 8 قضايا تموينية من بينها عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة