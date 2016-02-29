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تحرير 46 قضية تموين فى حملة مكبرة بالمنوفية

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تحرير 46 قضية تموين فى حملة مكبرة بالمنوفية تحرير 46 قضية تموين فى حملة مكبرة بالمنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع مديرية بالمنوفية برئاسة المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، أسفرت عن تحرير 46 قضية متنوعة، منها القضية رقم 3411 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "مدحت. م . س. م. ا" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور بعد ضبط (كمية من الزيت طعام) مجهولة المصدر.

كما تحررت القضية رقم 3412 جنح مركز الباجور لسنه 2016م ضد "علاء . م . م. ي" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور بعد ضبط ( كمية من الأرز ) مجهولة المصدر، والقضية رقم 3413 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "عادل . ل . ط. ف" مسئول عن هايبر خير بلدنا بدائرة مركز الباجور بعد ضبط ( كمية من الأرز) مجهولة المصدر، والقضية رقم 3414 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "إيمان . م . ا. ع. ا" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( كمية من الزيت طعام) مجهولة المصدر.

وتم تحرير القضية رقم 3415 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "على . س . خ. ع" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( طن أرز ) مجهولة المصدر، والقضية رقم 3416 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "سامح . س . خ. ف" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( كمية من الأرز) مجهولة المصدر، والقضية رقم 3417 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "زينب . ع . ا. ت" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( كمية من الأرز) مجهولة المصدر.

وتحرير القضية رقم 3418 جنح مركز الباجور لسنة 2016م ضد "محمد . ص . ع" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز الباجور، بعد ضبط ( كمية من الزيت طعام) مجهولة المصدر، كما تم تحرير 23 قضية عدم الإعلان عن السلع الغذائية ( محلات تجارية )، و8 قضايا عدم وجود شهادة صحية للقائم بالبيع داخل المحلات التجارية بإجمالى 46 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 8 قضايا تموينية من بينها عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة

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مصر 365

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