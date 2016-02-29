اليوم.. استكمال محاكمة بديع و104 آخرين بأحداث عنف الإسماعيلية

تستمع اليوم الاثنين محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، لأقوال شهود النفى.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الجماعة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى المتهمين إلى محكمة الجنايات، ونسبت إليهم من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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