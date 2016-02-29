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مرتضى منصور:استعنت بالمشايخ لفك سحر أيمن حفنى وتربطنى علاقة بشيخ فى الشرقية

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مرتضى منصور:استعنت بالمشايخ لفك سحر أيمن حفنى وتربطنى علاقة بشيخ فى الشرقية مرتضى منصور:استعنت بالمشايخ لفك سحر أيمن حفنى وتربطنى علاقة بشيخ فى الشرقية
أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سبق واستعان ببعض المشايخ "الدجالين" لفك السحر الأسود الذى أصاب أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، موضحاً أنه أرسل المهندس هانى زادة والمهندس محيى لأحد المشايخ لفك سحر "أيمن"، مؤكداً أن السحر مذكور بالقرأن الكريم، ولجوئه للمشايخ جاء لإزالة الضرر الذى أصاب اللاعب.

وأضاف مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، أنه على علاقة طيبة مع الشيخ صالح المقيم بالشرقية، قائلاً: "الشيخ صالح راجل متصوف مبروك، ومن حين لأخر يقوم بإرسال أقفاص المنجا، والحمام، وقمت بزيارته منذ ثلاثة سنوات مع مجموعة من الصحفيين، والراجل ده ولا بيعمل سحر ولا بيفك سحر، هو علاقته قوية جداً بربنا مش أكتر ولا أقل، ومشاهير من فنانين ووزراء وسفراء بيروحوا للراجل ده".

وأوضح رئيس الزمالك، أن الاتهامات التى وجهت له باللجوء لأعمال السحر والشعوذة من قبل أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق، مجرد إفتراء وكذب، قائلاً:"ده إنسان كذاب، ومين مدير فنى محترم يوافق أنه ياخد بطولات بالسحر والشعوذة".


>مرتضى منصور بـ"نظارة شمس" و"هيد فون" خلال الجلسة العامة بالبرلمان
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مصر 365

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