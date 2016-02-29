وزير الإسكان لـ"خالد صلاح": تكلفة الوحدة بالإسكان الاجتماعى 200 ألف جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توزيع عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى على المواطنين، لافتا إلى أن هناك جهات بالدولة تستعلم عن المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، متمثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وصندوق التمويل العقارى والبنك، للتأكد من أن المتقدم تنطبق عليه الشروط المعلنة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتدخل فى أقل التفاصيل الخاصة بالمشروعات، ويتفاوض بنفسه مع الشركات فى المشروعات الكبرى التى تقام بالدولة، مؤكدا أن الوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعى، تكلف الدولة 200 ألف جنيه فى التوقيت الحالى، رغم بيعها للمواطن بسعر أقل من ذلك.

وأضاف "مدبولى" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية النهار، أن الوحدات السكنية مدعمة بشكل كبير جدًا من الدولة، حيث تتحمل الدولة قيمة الأرض بالكامل، بجانب إعطاء دعم مباشر للمواطن فى تلك الوحدات، لاسيما أن مساحة الوحدة 90 متر، تشطيب كامل، تتكون من (ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ)، فضلا عن أن تلك الوحدات فى مجتمعى خدمى متكامل، بتكلفة 135 ألف جنيه فقط، بقسط حتى 20 عام حسب دخل المواطن.

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