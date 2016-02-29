' هناك كلمة تصف حال أرسنال.. لكن للأسف لن استطيع استخدامها '

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن زيارته إلى "شيخ صالح في مدينة الشرقية وليس له علاقة بالسحر".

أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك خرج وأكد "امتلك صور تثبت اعتماد مرتضى منصور على السحر والشعوذة منذ الموسم الماضي". (طالع التفاصيل)

وتحدث مرتضى منصور عن السحر قائلا: " من قبل كلفت هاني زادة عضو مجلس الإدارة بالذهاب إلى شيخ من أجل فك سحر ضد أيمن حفني".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "ذهبت بنفسي في وقت سابق من 3 سنوات إلى شيخ صالح في مدينة الشرقية وهو شخص بركة".

وأكمل حديثه قائلا: " شيخ ليس له علاقة بالسحر بل هو رجل طيب وبركة وقريب من الله ليس أكثر".

وتابع "استقبلنا بشكل رائع وهو شخص كريم للغاية وليس له علاقة بفك سحر أو عمل سحر".

وأتم "يتعامل معه جميع المشاهير وغيرهم في مصر".