بالفيديو - الليجا تهتف للبرسا.. برشلونة ينتقم من إشبيلية

(إفي): حقق برشلونة فوزا صعبا مساء الأحد على ضيفه إشبيلية بهدفين لواحد ضمن الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليحافظ على انفراده بصدارة الليجا بفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف، وبـ12 نقطة عن غريمه ريال مدريد.

سجل هدفي برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (ق31) وجيرارد بيكيه (ق48)، ليرد على إشبيلية الذي كان متقدما بهدف عبر فيكتور بيريز "فيتولو" (ق20).

وأصبح رصيد برشلونة 66 نقطة في الصدارة ومحققا انتصاره التاسع تواليا في الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية، الذي كان آخر من فاز عليه، بنفس النتيجة في لقاء الذهاب على ملعب سانشيز بيزخوان، عند 41 نقطة في المركز الخامس.

وحقق برشلونة رقما قياسيا جديدا مع مدربه لويس إنريكي بعدما عادل رقم ريال مدريد كأكثر فريق إسباني خاض مباريات متتالية دون هزيمة (34 مباراة) والذي كان الملكي قد حققه في موسم 1988-89 بقيادة المدرب الهولندي ليو بنهاكر.

لكن البرسا يتفوق على الملكي في عدد الانتصارات خلال تلك المدة (28 انتصارا وستة تعادلات)، مقابل 25 انتصارا و9 تعادلات للريال.

كانت المباراة مثيرة من الطرفين في شوطيها، ورغم أن الفعالية الهجومية والسيطرة على الكرة مالت لجانب أصحاب الأرض، إلا أن الفريق الأندلسي الذي كان يلعب على الهجمات المرتدة، أهدر العديد من الفرص الخطيرة.

كان الضيوف هم البادئون بتشكيل خطورة على مرمى التشيلي كلاوديو برافو، حيث سدد تيموثي كولودجياك كرة قوية بيمناه (ق8) لكنها طارت فوق المرمى.

ولاحت أولى فرص البلاوجرانا بعد مرور 12 دقيقة بعدما مرر أليكس فيدال كرة خطيرة للأوروجوائي لويس سواريز سددها بيمناه قوية لكن الحارس المتالق الليلة، سرخيو ريكو أبعدها.

وأهدر برشلونة فرصة مزدوجة في نفس الدقيقة من ركنية سددها ميسي تصطدم بالقائم الايسر لترتد الى سواريز الذي سددها صاروخية لكن العارضة تتصدى لها.

وينجح فيتولو في خطف هدف التقدم الأول لإشبيلية من هجمة مرتدة من عرضية لتريموليناس من الجانب الأيسر مستغلا تأخر بيكيه وماتيو في التغطية.

وأنقذ ريكو مرماه من فرصة التعادل (ق23) بعدما خرج من مرماه لتشتيت الكرة قبل أن يلحق بها نيمار المنفرد.

ورفض الحكم احتكام ركلة جزاء لصالح برشلونة (ق26) بعد تعرض ميسي لعرقلة من تريموليناس داخل المنطقة.

وأدرك ميسي التعادل (ق31) من ركلة حرة مباشرة إثر تعرض سواريز لعرقلة من قبل عادل رامي، لينفذها "البرغوث" بشكل رائع بيسراه اكتفى ريكو بمشاهدتها.

وتألق ريكو في التصدي لتسديدة ميسي الأرضية (ق36) داخل المنطقة ليحرم البرسا من التقدم.

وواصل ميسي التألق وأهدر فرصتين آخرتين قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية الشوط الثاني يتألق ريكو ويبعد تسديدة على الطائر من نيمار غير الموفق مع بداية الشوط الثاني ق47.

ويسجل برشلونة الهدف الثاني (ق48) عبر بيكيه، بعدما توغل ميسي داخل المنطقة ومرر الكرة لسواريز الذي قدمها سريعا للمدافع المنطلق من الخلف حيث لم يتوان في تسديدها بالشباك.

ويتصدى برافو لفرصة هدف ثاني مؤكدة من تسديدة لجاميرو المنفرد بالمرمى لكنه يبعدها (ق52) بعد تمريرة بالكعب رائعة لإيبورا.

ويرد برشلونة بهجمة مرتدة سريعة لكن ريكو يتألق في التصدي لتسديدة نيمار الذي يضيع هدفا ثالثا (ق53) من "هات وخذ" مع ميسي.

ويواصل ريكو الحفاظ على آمال فريقه في المباراة، ويتصدى لتسديدة رائعة من سرجيو بوسكيتس خارج المنطقة (ق54).

وكاد سرجيو روبرتو أن يضيف الهدف الثالث (ق60) بعد تسلمه عرضية أردا توران براسية رائعة داخل المنطقة، لكن زميله لويس سواريز تدخل بشكل غير مقصود ليبعدها عن مرمى ريكو.

ولا يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للبرازيلي نيمار الذي تعرض لدفعة من قبل عادل رامي داخل المنطقة (ق70).

وتتواصل الإثارة ويهدر إشبيلية فرصة للتسجيل (ق72)، قبل أن يرد البرسا من فرصة شبه محققة لسواريز (ق73) بعدما وصلت إليه الكرة أمام المرمى لكنه يسدد بضعف أمام ريكو.

ويحاول ميسي قتل المباراة بتسديدة قوية (ق76) لكن الكرة تعانده وتخرج بعيدا عن المرمى، ثم رد نزونزي (ق78) الذي كاد يدرك التعادل لولا تدخل بوسكيتس لتخرج الكرة إلى ركنية.

ويسقط فيتولو داخل المنطقة (ق80) مطالبا بركلة جزاء لكن الحكم يطالب باستمرار المباراة.

ويهدر سواريز فرصة هدف محقق (ق82) من انفراد بالمرمى لكنه فضل التسديد بطريقة استعراضية بعد مراوغته للدفاع لكن ريكو المتالق كان حاضرا مجددا ليواصل حماية عرينه من هدف ثالث.

ويتقاسم الفريقان السيطرة على الكرة في الدقائق المتبقية لكن دون خطورة حقيقية، حيث كان برشلونة قد أحكم سيطرته على خط الوسط بنزول راكيتيتش وإنييستا بدلا من سرجيو روبرتو وأردا توران.

وبهذا يقترب البرسا خطوة جديدة من الاحتفاظ بلقب الليجا، وذلك قبل 12 جولة على ختام المسابقة.

شاهد أهداف المباراة