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بالفيديو والصور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل القنصل التركى ويؤكد على قوة العلاقات بين الشعبين

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بالفيديو والصور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل القنصل التركى ويؤكد على قوة العلاقات بين الشعبين بالفيديو والصور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل القنصل التركى ويؤكد على قوة العلاقات بين الشعبين
أكد اللواء السيد نصر- محافظ كفر الشيخ، على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والتركى وامتدادها عبر العصور التاريخية المختلفة، جاء ذلك خلال استقباله ، اليوم الأحد ، للقنصل العام التركى بالإسكندرية " سردار بلنتبه " بمكتبه بديوان عام المحافظة ، بحضور " محمد الصيرة "السكرتير العام للمحافظة، حيث قدم القنصل التركى التهنئة إلى محافظ كفرالشيخ لتوليه المسئولية بالمحافظة .

كما بحثا خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين محافظة كفر الشيخ وقنصلية تركيا بالإسكندرية ؛ وتم إستعراض آفاق التعاون الممكنة بين المحافظة والقنصلية التركية في المجالات الاستثمارية المختلفة "الزراعية والصناعية والاستزراع السمكى والصناعات القائمة عليه ، وكذا التعاون فى المجالات التعليمية والثقافية والمعرفية".

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى المقومات التى تتمتع بها المحافظة في المجالات السياحية بمدنها المختلفة، بالإضافة إلى فرص الإستثمار الموجودة بالمناطق الصناعية بالساحل الشمالى للمحافظة .

ورداً على طلب القنصل التركى بتحديد موعد قريب لزيارة محافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، كما طلب فتح قسم للغة التركية بجامعة كفرالشيخ ، ولاسيما ان كفرالشيخ تمتلك جامعة عريقة على المستويين المحلى والدولى .

أكد قنصل عام تركيا بالإسكندرية، على رغبة العديد من مستثمري تركيا في القدوم لكفرالشيخ للاستثمار في العديد من المجالات بالمحافظة مضيفاً أن حجم الاستثمارات التركية بمصر تقدر بحوالى ملياري دولار.
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محافظ كفر الشيخ (1)

محافظ كفر الشيخ (2)

محافظ كفر الشيخ (3)

محافظ كفر الشيخ (4)


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مصر 365

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