10 آلاف دولار لطلاب هندسة طنطا من شركة سيارات لاشتراكهم فى مسابقة عالمية

هنأ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، طلاب كلية الهندسة بالجامعة لحصولهم على 10 آلاف دولار، دعم فنى ومادى من إحدى شركات السيارات لتصنيع سيارة Hybrid للاشتراك فى المسابقة العالمية للسيارات الكهربائية التى تنظمها مؤسسة "جلوبال العالمية" بالتعاون مع فرع شركة السيارات بمصر تقديرًا منها لمجهوداتهم.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن اشتراك الجامعة فى مثل هذة المسابقات العالمية وتنافس طلاب الجامعة مع أكثر من 150 طالبا من كليات الهندسة فى 10 جامعات مصرية مختلفة، يعمل على ارتفاع المستوى العلمى للطلاب، مؤكّدًا أن الجامعة تشجع الابتكارات والأفكار الخلاقة الجديدة.

الدكتور عماد عتمان، عميد كلية الهندسة قال إن الهدف من المسابقة هو استبدال محرك السيارة التقليدى بمحرك كهربى يتم تزويده بالطاقة اللازمة باستخدام بطاريات لتخزين الطاقة والتغلب على عيوب السيارة الكهربائية التى تتمثل فى ثقل وزنها وحتمية إعادة الشحن للبطارية بعد فترة قصيرة.

وأوضح فى تصريحات له أنه من هنا تم التفكير فى السيارة الهجين Hybrid والتى يتم فيها استخدام محرك كهربى إلى جانب محرك احتراق داخلى وكيفية التوصل إلى أفضل الطرق لتشغيل كليهما والوصول إلى أعلى كفاءة للتشغيل والتوفير للطاقة والحفاظ على البيئة.

وتابع أنه سيتم الاشتراك فى المسابقة من خلال عدد من طلاب الكلية تحت الإشراف الأكاديمى لكل من الدكتور مدحت أبو اليزيد محمد الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية والدكتورة هاجر علم الدين بسطويسى المدرس بقسم القوى الميكانيكية، والدكتور محمود الشنشورى المعيد بقسم القوى الميكانيكية، وفريق من الطلاب وهم ميسرة رمضان محمد، ومحمود مجدى قادوس، وأسامة على حسن، وأحمد محمد السيد، وإسلام إبراهيم أبو خضرة، وأمنية هشام مرة، وحسام مجدى شراقى، وأحمد علاء عز الدين، ومحمود فرج عبد الجليل، ومحمد صلاح طعيمة، والشيماء عبد العزيز محمد. يذكر أن جامعة طنطا شاركت بسيارة من تصميم طلاب كلية الهندسة فى مسابقة "شيل" العالمية.

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