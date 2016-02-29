نوري شاهين يعود لدورتموند بعد 365 يوما من الغياب

(إفي)عاد نوري شاهين أخيرا للملاعب رفقة دورتموند بعد غياب دام 365 يوما كاملا بعد إصابته في أوتار الركبة.

ولعب اللاعب التركي 74 دقيقة في مباراة دورتموند وهوفنهايم، بعد آخر مباراة له مع الفريق ضد شالكه الموسم الماضي ضد شالكه في نفس اليوم من العام الماضي.

حافظ دورتموند على آماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الألماني بفوزه الأحد على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف لواحد على ملعب سيجنال آيدونا بارك.

وقلص دورتموند الفارق مجددا مع المتصدر وحامل اللقب، بايرن ميونيخ، إلى ثماني نقاط، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة.

وحول "أسود فيستفاليا" تأخره بهدف سجله سباستيان رودي في الدقيقة 25 إلى فوز تحقق في الدقائق العشرة الأخيرة التي انتفض فيها ابناء المدرب توماس توخيل.

ونجح الأرميني هنريك مخيتريان في إدراك التعادل في الدقيقة 80، مستغلا النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد رودي في الدقيقة 58.

وأضاف أدريان راموس هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة 85، قبل أن يختتم الهداف الجابوني بيير أوباميانج الثلاثية في الثواني الأخيرة.

والهدف هو الـ22 لأوباميانج في البوندسليجا، ليبتعد بهدف عن هداف البطولة ومهاجم الفريق البافاري، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

في المقابل تجمد رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة ليظل في المرتبة قبل الأخيرة بالجدول.