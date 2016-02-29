جابر نصار: السماح لطلاب الكليات الواقعة خارج الحرم الجامعى بدخوله دون قيود

وجه الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة رسالة إلى طلاب وطالبات الجامعة بجميع الكليات من خلال صفحته على موقع التواصل "فيس بوك" أكد خلالها أنه سيتم السماح لطلاب الجامعة الذين تقع كلياتهم خارج نطاق الحرم الجامعى بدخول الجامعة بشكل طبيعى، بعدما انتهت التشديدات الأمنية المفروضة لتأمين الجامعة.

وقال رئيس جامعة القاهرة: " أبنائى الطلاب والطالبات من جميع كليات الجامعة خارج الحرم تعلمون أن الظروف التى عاشت فيها الجامعة من قبل قد اقتضت التشدد فى إجراءات دخول الطلاب والطالبات من كليات خارج الحرم إلى داخله ،وقد مثل ذلك ضرورة ملحة لتأمين الحرم الجامعى".

وأضاف نصار "اليوم وقد انتهت هذه الظروف وتنعم الجامعة بالأمن والأمان بفضل الله ومن بعد ذلك جهود الجميع وحسن انضباطكم وعظيم أدبكم وحسن أخلاقكم، قررنا رفع كل هذه القيود والسماح لطلاب الكليات من خارج الحرم بدخوله فى أى وقت مع التأكيد على ضرورة إلتزام الجميع بالقانون، حيث لن نتوانى فى تطبيق سيف القانون على الجميع".