ننشر نص مشروع قانون "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد للبرلمان

حصل "اليوم السابع"، على مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من حزب الوفد للبرلمان خلال جلسته التى انعقدت، اليوم الأحد، ويتكون من 75 مادة صاغتها لجنة متخصصة فى حزب الوفد وتم جمع توقيعات النواب عليها من الكتلة البرلمانية للوفد ومن خارجة وبلغت 81 نائبًا.

وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد الدكتور محمد فؤاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا أول مشروع قانون يتقدم به حزب أو مجموعة نواب في برلمان 2015، لافتا إلى أن نصوص مشروع القانون المقدم من الوفد تلاشى عيوب القانون المرفوض من قبل البرلمان.

وأضاف محمد فؤاد، أن هذا المشروع يحتوى على العديد من التعديلات والمقترحات والتى تلقاها الوفد وعقب جلسات استماع ومناقشات مع جميع القوى السياسية والشعبية والنقابات التى كان لها تحفظات على قانون الخدمة المدنية.

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