أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر نص مشروع قانون "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد للبرلمان

Google+ Print
ننشر نص مشروع قانون "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد للبرلمان ننشر نص مشروع قانون "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد للبرلمان
حصل "اليوم السابع"، على مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من حزب الوفد للبرلمان خلال جلسته التى انعقدت، اليوم الأحد، ويتكون من 75 مادة صاغتها لجنة متخصصة فى حزب الوفد وتم جمع توقيعات النواب عليها من الكتلة البرلمانية للوفد ومن خارجة وبلغت 81 نائبًا.

وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد الدكتور محمد فؤاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا أول مشروع قانون يتقدم به حزب أو مجموعة نواب في برلمان 2015، لافتا إلى أن نصوص مشروع القانون المقدم من الوفد تلاشى عيوب القانون المرفوض من قبل البرلمان.

وأضاف محمد فؤاد، أن هذا المشروع يحتوى على العديد من التعديلات والمقترحات والتى تلقاها الوفد وعقب جلسات استماع ومناقشات مع جميع القوى السياسية والشعبية والنقابات التى كان لها تحفظات على قانون الخدمة المدنية.


>

- "الوفد" يعقد مؤتمرا صحفيا خلال 5 أيام لطرح مقترحه لقانون الخدمة المدنية
>

- "الوفد": 64 نائبًا بالبرلمان وقعوا على مقترح الحزب لقانون الخدمة المدنية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365