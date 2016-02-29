كامل الوزير:كل مشروعات شرق بورسعيد بحق الانتفاع ولا نيه لتمليك أراضى سيناء

أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن كل المشروعات القومية والاستثمارية شرق بورسعيد بحق الانتفاع، ولانية لتمليك الأراضى بسيناء، نظراً لطبيعتها الخاصة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الأحد بشرق بورسعيد لتفقد المشروعات القومية والوقوف على أعمال الشركات المنفذة للأرصفة البحرية، والتى يبلغ طول كل منها 500 متر، ورافقه فى جولته المهندس إبراهيم بمحلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال الوزير أنه تم الانتهاء من 90% من أساسات أول مصنع بالإضافة لـ80% من إنشاءات المنطقة الصناعية لإقامة نموذج بأسلوب مكلف من خلال الخوازيق بخالف المصانع الاخرى، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية تقام على 40 مليون متر وتم تقسيمها لـ4 مناطق من بينها شركات للتنمية الصناعية لتلقى طلبات المستثمرين فى ضوء شروط المنطقة الإقتصادية العامة لقناة السويس.

وأكد كامل الوزير أن هناك 4 أنشطة صناعية رئيسية، وهى التعبئة والتغليف، والأجهزة المنزلية، وتجميع السيارات، ومصانع للرخام، كما تم تخصيص 2 مليون متر لمصانع لتكرير وتعبئة الملح، وأخرى واعدة ننتقى منها الجيد والأفضل مقابل مزايا تقدم للمستثمرين.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير على إمداد شركات المقاولات المنفذة لإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد بالمعدات اللازمة من مخازن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لسرعة الانتهاء من تسليم الأرصفة، نظراً للصعوبات الفنية التى من شأنها إعاقة عملية الإنشاء.

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