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الإنفاق على المهاجرين يتسبب بانقسامات ضمن الائتلاف الحاكم في ألمانيا

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الإنفاق على المهاجرين يتسبب بانقسامات ضمن الائتلاف الحاكم في ألمانيا الإنفاق على المهاجرين يتسبب بانقسامات ضمن الائتلاف الحاكم في ألمانيا

أرشيفية

اتهم الحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا يوم الأحد وزير المالية المحافظ بالتقشف أكثر من اللازم في الإنفاق على أزمة المهاجرين وسط اتساع الصدع بين مكونات الائتلاف الحاكم حيال كيفية التعامل مع تدفق اللاجئين إلى البلاد.

وجاء الانتقاد بعد وصف وزير المالية فولفجانج شيوبله اقتراحات الديمقراطيين الاجتماعيين بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة والإسكان بغية استكمال دمج المهاجرين بأنه “مثير للشفقة.”

ورد ستيفان ويل رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى الذي ينتمي لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين بالدعوة يوم الأحد لتخصيص موازنة أكبر للخدمات الاجتماعية في الوقت الذي تستضيف فيه البلاد نحو مليون مهاجر.

وقال ويل لصحيفة (زود دويتش تسايتونج) الألمانية “من الواضح أن وزير المالية لا يفهم المسألة.”

وأضاف ويل مشيرا إلى التكاليف المرتفعة لدمج المهاجرين “لا يمكننا خلق انطباع بأن هذا الأمر يحدث على حساب أفراد مجتمعنا الضعفاء.”

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