ضبط 8 قضايا تموينية من بينها عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن قنا، من ضبط عدد من القضايا التموينية اليوم الأحد، حيث تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط 8 قضايا تموينية بمختلف مراكز المحافظة منها قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وحجز سلعة تموينية مدعمة وعدم بيعها للمواطنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>العثور على حقيبة بداخلها 2 كيلو بانجو داخل قطار بمحطة سكة حديد قنا
تحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.
>العثور على حقيبة بداخلها 2 كيلو بانجو داخل قطار بمحطة سكة حديد قنا