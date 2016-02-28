المجلس العسكرى بمصراتة الليبية ينفى وجود مستشارين بريطانيين فى المدينة

>نفى رئيس المجلس العسكرى بمدينة مصراتة الليبية ، إبراهيم بيت المال ، ما تردد إعلاميًا بشأن وجود مستشارين أمنيين بريطانيين فى المدينة، مؤكدًا أن هذه الأخبار «كاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وقال بيت المال ، فى تصريح صحفى اليوم، إن القوات التابعة للمجلس العسكرى مصراتة «متأهبة ومستعدة لصد أى هجوم إرهابى من ما يسمى بتنظيم «داعش» على المنطقة».

وأضاف بيت المال أن قوات المجلس العسكرى مصراتة مشاركة أيضًا فى اللجنة الأمنية الوسطى، وترابط بكافة مداخل وبوابات المنطقة العسكرية من أبوقرين والوشكة شرقًا حتى زليتن غربًا وقرارة القطف جنوبًا.

وأكد رئيس المجلس العسكرى مصراتة أن قواته قادرة على تنفيد العمليات العسكرية من خلال العسكريين والثوار، مشددًا على تأييد ثورة السابع عشر من فبراير.

وتأتى تصريحات بيت المال ردًا على ما نشرته صحيفة «صنداى تلجراف» البريطانية التى قالت إن «وحدات من القوات الخاصة البريطانية تعمل بالتعاون مع نظيراتها الأمريكية فى مدينة مصراتة الليبية لوقف تقدم مقاتلى تنظيم (داعش) فى ليبيا».

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