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"حماة الوطن" يحتفل بفوز 5 من أعضائه بانتخابات نقابة العلميين بالإسكندرية

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"حماة الوطن" يحتفل بفوز 5 من أعضائه بانتخابات نقابة العلميين بالإسكندرية "حماة الوطن" يحتفل بفوز 5 من أعضائه بانتخابات نقابة العلميين بالإسكندرية
احتفل اليوم حزب حماة الوطن بالإسكندرية بفوز 5 أعضاء من الأمانة العامة بانتخابات نقابة العلميين بالنقابة العامة والنقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام محافظة الإسكندرية وأعضاء الأمانة.

وأشار عمر عوض، أمين إعلام الحزب بالإسكندرية، إلى أن الفائزين فى الانتخابات الكيميائى محمد البنا عن النقابة العامة، والكيميائى أيمن نور الدين، والكيميائى محمد نبيل، والكيميائى عمر عبد العزيز، والمهندس إسلام عادل، وتم نجاحهم باكتساح، وأضاف أن هذه الخطوة ستكون ضمن سلسة الدفع بقيادات الحزب بجميع انتخابات النقابات وانتخابات المجالس المحلية القادمة.


>فوز سماح إدوارد ممثل النقابة العامة بنقابة العلميين بالإسكندرية

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