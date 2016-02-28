وكيل تعليم دمياط يفتتح مصنعا لإنتاج مادة البلت بمدرسة كفر سعد الصناعية

قام الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بافتتاح مصنع بمدرسة كفر سعد الصناعية بنين والمصنع لإنتاج مادة البلت "woodpelt" بإنتاج نتج 350 ك/الساعة، ويعد بديلا للطاقة ويستخدم للتصدير.

وقال التداوى لـ"ليوم السابع" إن عملية التصنيع تتم من خلال بواقى إنتاج أخشاب الكونتر، وتتم العملية من خلال أربع مراحل هى التكسير، والهزاز، والتخزين، والسحب على المكبس، ويعاد استخدام الفضلات الخشبية، حيث تتم معالجتها مرة أخرى لإنتاج "الودبيلت".

وأشار التداوى إلى أن هذا المصنع يعد نموذجا للبرنامج المصنع المدرسى، وضمن فعاليات المدرسة المنتجة، وحضر الافتتاح خالد عبد الحكم وكيل المديرية، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التعليم الفنى وحمدى عامر مدير إدارة كفر سعد التعليمية.

وفى سياق آخر، حضر الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، 4 فعاليات لعروض بعض مدارس المحافظة فى إطار مسرحة المناهج التعليمية وهى: مدرسة الشربينى الخاصة برأس البر بإدارة عزبة البرج، ومدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة دمياط، ومدرسة تفتيش السرو للتعليم الأساسى، ومدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة، وتم تنفيذ العروض المسرحية أمام لجنة تحكيم من الإدارة العامة للتربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم، ضمت صلاح الحاج ونادية حسين، بحضور خالد عبد الحكم وكيل المديرية وماهر الروس مدير عام الخدمات، ولبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام، وعدد من مدراء الإدارات التعليمية، ومجدى حطب رئيس مجلس مدينة فارسكور، وأشادت لجنة التحكيم بأداء الطلاب.

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