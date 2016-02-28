رئيس تحرير "الوفد": رفضى مقالات تتطاول على السيسى والجيش وراء الإطاحة بى

قال مجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، إنه فوجئ بقرار من رئيس مجلس الإدارة المعين منذ أسبوع بإقالته من منصبه، مؤكدا أنه غير معترف بهذا القرار لأن رئيس مجلس الإدارة لا يحق له إصدار مثل هذا القرار، لكونه معينا من رئيس الحزب والمكتب التنفيذى.

وكشف سرحان، عن أن هذا القرار صدر لأنه رفض نشر مقالات فيها تطاول على رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، وأن سيد عبد العاطى رئيس مجلس الإدارة حاول أن يفرض عليه نشر المقالات لكنه رفض.

وتابع: "أنا باق فى منصبى وسأتخذ الإجراءات القانونية وهذا القرار باطل وورائه محمد عبد العليم داوود لأنى رفضت نشر 5 مقالات له فيها تطاول على الرئيس والقوات المسلحة وبعض الأجهزة التى يتهمها فيها بمحاولة باغتياله".

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