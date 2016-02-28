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1900 متدرب فى 28 دورة تدريبية بجامعة قناة السويس

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1900 متدرب فى 28 دورة تدريبية بجامعة قناة السويس 1900 متدرب فى 28 دورة تدريبية بجامعة قناة السويس
قامت إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة باعتماد خطة التدريب للعاملين بالجامعة خلال العام الجامعى 2016 – 2017 لـ1900 موظف بالجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، والدكتور محمد شقيدف المنسق العام للدورات التدريبية للعاملين بالجامعة.

وقال المهندس محمد النساج أن هذه البرامج تبدأ ببرنامج التأهيل المتكامل لاستخدام الحاسب الآلى وفى هذا الصدد يعقد 5 دورات تدريبية ويشارك فيها 210 متدربين، والبرنامج الثانى الإعداد لشغل وظيفة رؤساء الأقسام وتأتى على دورتين وبمشاركة 80 متدربا، أما البرنامج الثالث إدارة التغيير فيشارك به 80 متدربا، ويتناول البرنامج الرابع المهارات السلوكية وتطوير الذات فيضم 74 متدربا على دورتين، والبرنامج الخامس يشمل إدارة الوقت والاجتماعات ويشمل 60 متدربا على دورتين.

وأشار النساج إلى أن البرنامج السادس يشمل 60 متدربا أيضا وهو فى كيفية الإعداد لشغل وظيفة أمين كلية ويأتى على دورتين، أما البرنامج السابع فيتدرب خلاله 76 متدربا ويكون عن الكتابة الإدارية والاستخدام الصحيح فى المخاطبات، والبرنامج السابع عن التوثيق الإدارى فى التعليم العالى ويضم 80 متدربا على دورتين، والبرنامج التاسع عن إدارة الأزمات ويضم 90 متدربا على دورتين، والبرنامج العاشر عن إدارة الجودة ويضم 68 متدربا على دورتين، أما البرنامج الحادى عشر فهو برنامج تنشيطى لمديرى الإدارات وأمناء الكليات وهو مقسم على ثلاث دورات، وأخيرا البرنامج الثانى عشر عن ثقافة الانتماء للوطن ويحضره 100 متدرب.

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