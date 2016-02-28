رسمياً.. الكتلة البرلمانية لحزب ‫‏الوفد تتقدم بمشروع الخدمة المدنية المُعدل

تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم الأحد، بمشروع قانون الخدمة المدنية المعدل، كطرح بديل للمشروع الذى تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضى.

وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، فى بيان له، إن هذا أول مشروع قانون يتقدم به حزب أو مجموعة نواب في برلمان 2015، مضيفا أن المشروع يحتوى على العديد من التعديلات والمقترحات التى تلقيناها "على صفحتنا" وفى اللقاءات الممتدة لأسابيع مضت.

"الوفد" يعقد مؤتمرا صحفيا خلال 5 أيام لطرح مقترحه لقانون الخدمة المدنية

"الوفد": 64 نائبًا بالبرلمان وقعوا على مقترح الحزب لقانون الخدمة المدنية