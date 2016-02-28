سيف اليزل: الأمن لم يعلم بزيارة سفير إسرائيل لعكاشة واستبعد إسقاط عضويته

قال اللواء سامح سيف اليزل ، عضو مجلس النواب، إنه يعلن على مسئوليته الشخصية، أن الأجهزة الأمنية لم تكن على علم بدعوة العشاء التى وجهها توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلى، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية عرفت بذلك عبر وسائل الإعلام.

وأضاف سامح سيف اليزل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الأجهزة الأمنية لا تحتاج "طرف ثالث" لحل المشكلة، ولو أرادت فعل ذلك سيكون فى طى الكتمان، مستبعداً إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد طلبت المؤهلات العلمية للمرشحين، وإذا كان عكاشة قدم شهادة دكتواره مزورة ستسقط عضويته مباشرة.

وأشار "سيف اليزل"، إلى أنه غير راض عن شكل المجلس أمام الرأى العام، مضيفاً أنه كان يفضل أن يكون شكل المجلس أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

وذكر سيف اليزل أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشتمل على 420 مادة، تم الانتهاء من 94 مادة فقط، ومن المفترض الانتهاء من اللائحة يوم الأربعاء المقبل.

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