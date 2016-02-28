أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيف اليزل: الأمن لم يعلم بزيارة سفير إسرائيل لعكاشة واستبعد إسقاط عضويته

Google+ Print
سيف اليزل: الأمن لم يعلم بزيارة سفير إسرائيل لعكاشة واستبعد إسقاط عضويته سيف اليزل: الأمن لم يعلم بزيارة سفير إسرائيل لعكاشة واستبعد إسقاط عضويته
قال اللواء سامح سيف اليزل ، عضو مجلس النواب، إنه يعلن على مسئوليته الشخصية، أن الأجهزة الأمنية لم تكن على علم بدعوة العشاء التى وجهها توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلى، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية عرفت بذلك عبر وسائل الإعلام.

وأضاف سامح سيف اليزل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الأجهزة الأمنية لا تحتاج "طرف ثالث" لحل المشكلة، ولو أرادت فعل ذلك سيكون فى طى الكتمان، مستبعداً إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد طلبت المؤهلات العلمية للمرشحين، وإذا كان عكاشة قدم شهادة دكتواره مزورة ستسقط عضويته مباشرة.

وأشار "سيف اليزل"، إلى أنه غير راض عن شكل المجلس أمام الرأى العام، مضيفاً أنه كان يفضل أن يكون شكل المجلس أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

وذكر سيف اليزل أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشتمل على 420 مادة، تم الانتهاء من 94 مادة فقط، ومن المفترض الانتهاء من اللائحة يوم الأربعاء المقبل.


>أول حوار مع قاهر التطبيع بالـجزمة..كمال أحمد:لم أتمالك نفسي عند رؤية عكاشة فضربته بحذائى..ماقمت به أثلج صدر المصريين..لن أعتذر ولتذهب عضويتي للجحيم..مصاب بانفصام بالشخصية ولن أتوانى عن ضربه كلما رأيته

بالصورة .. لحظة ضرب توفيق عكاشة بالحذاء داخل البرلمان

بالكاريكاتير.. يوم الحزن لـ "جزم مصر" بعد انفراد جزمة النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة.. الأحذية تهتف: يا ريتنا كلنا "جزمة كمال"..تنكيس علم إسرائيل حزنا على نائب التطبيع..و"شبشب":بكرة أكبر وأبقى جزمة

هذيان توفيق عكاشة على شيزلونج الطب النفسى.. أطباء يفسرون الملامح الخفية لشخصية نائب التطبيع: مضطرب ونرجسى يعشق الظهور ويحب الاستعراض.. ويروج لمزاعم باعتبارها حقائق.. وإصابته بالهوس "احتمال كبير"

عودة النائب كمال أحمد لجلسات البرلمان بعد موقعة الجزمة.. واختفاء نائب التطبيع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"