وائل الإبراشى: واقعة ضرب توفيق عكاشة بــ"الجزمة" أصبحت حديث العالم

وأضاف "الإبراشى" خلال تقديم برنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن هذه الواقعة أثارت جدلاً تحت قبة البرلمان بين مؤيد ومحتج ، وتابع:" انقسموا حول الحذاء .. فانتقلنا هنا من الحديث عن لقاء السفير الإسرائيلى إلى الحديث عن موقعة الحذاء بين مؤيد ومحتج".
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