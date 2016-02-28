وائل الإبراشى: واقعة ضرب توفيق عكاشة بــ"الجزمة" أصبحت حديث العالم

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن وسائل الإعلام العالمية ، والإقليمية، والمحلية لا حديث لها إلا عن واقعة ضرب توفيق عكاشة بالحذاء فى البرلمان من قبل النائب كمال أحمد ، لافتاً إلى أن النائب كمال أحمد، يعد أحد أشهر وأقدم النواب ممن لهم صولات وجولات فى جميع البرلمانات السابقة، وأشهر شخصية قدمت طلبات إحاطة واستجوابات.

وأضاف "الإبراشى" خلال تقديم برنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن هذه الواقعة أثارت جدلاً تحت قبة البرلمان بين مؤيد ومحتج ، وتابع:" انقسموا حول الحذاء .. فانتقلنا هنا من الحديث عن لقاء السفير الإسرائيلى إلى الحديث عن موقعة الحذاء بين مؤيد ومحتج".

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