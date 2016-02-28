مصدر بأمن القليوبية: إقامة جنازة عسكرية لشهداء حادث الخانكة

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية عن إجراء ترتيبات مع وزارة الداخلية لإقامة جنازة عسكرية غدا لضابط و3 أفراد استشهدوا أثناء قيامهم بحملة أمنية لضبط عناصر خارجة على القانون وتجار مخدرات بالخانكة.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة باستشهاد النقيب إيهاب ابراهيم جورجى، والشرطى محمد يحى ومفرح إبراهيم ورضوان رضوان، واثنين من المواطنين وهما حسام رجب الشامى وأسامة محمد حنفى تصادف وجودهما بمكان الحادث. وأصيب ضابط واثنين من رجال الشرطة ومواطن، وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى السلام للعلاج.

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