خالد صلاح يطالب البرلمان بعرض "عكاشة" على طبيب نفسى لفحص قواه العقلية

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن واقعة ضرب توفيق عكاشة بالحذاء من قبل النائب كمال أحمد داخل مجلس النواب ، مفاجأة كبيرة

وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، أنه لم يحدث من قبل أن قام نائب برلمانى، بهذا الفحش الذى قام به توفيق عكاشة من استضافة السفير الإسرائيلى فى منزله، مطالبًا البرلمان بعرض توفيق عكاشة على طبيب نفسى لفحص قواه العقلية، لأنه يبث الكثير من الأكاذيب منذ فترة كبيرة.

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن النائب كمال أحمد، ظل مناضلًا طوال الفترات السابقة ، حافظا للكرامة الوطنية، وقرر اليوم الوقوف فى ضد التطبيع داخل مجلس النواب، وضد تلويث الدولة عن طريق توفيق عكاشة، لذلك كان رد فعله ضرب توفيق عكاشة على رأسه بحذائه، مؤكدا أنه يرى أن ما حدث داخل مجلس النواب، عقاب لـ"عكاشة" على مقابلته السفير الإسرائيلى، ورفض الشعب المصرى للتطبيع.

وأكد رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن ما قام به توفيق عكاشة من مقابلة السفير الإسرائيلى فى منزله رغم كونه نائب عن الشعب ، غير مبرر وتطرف فى الفكر، إن لم يكن خروجا عن أساسيات المنطق.

وأعرب الكاتب الصحفى خالد صلاح، عن استيائه مما يحدث حاليًا، بشأن التركيز على توفيق عكاشة على الساحة السياسية، وترك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، رغم أهمية تلك الزيارة للدولة المصرية ومنافعها الكبيرة التى ستعود على مصر من ورائها.

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