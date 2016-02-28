بالأرقام.. اليكم تفاصيل الدورة الـ 88 لحفل الـ اوسكار

الحدث المنتظر انطلق منذ دقائق.. ساعات تفصلنا عن إعلان نتائج حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي. بعد 87 دورة من هذا الحفل العالمي، لهفة النجوم للتنافس على سجادته الحمراء لم تتغير ولم تضعف.من طول السجاد الأحمر إلى وزن التماثيل الذهبية الصغيرة، مرورا بعدد المقاعد في المسرح. في ما يأتي أبرز الأرقام الخاصة بالدورة الثامنة والثمانين من حفل توزيع جوائز "أوسكار" الذي يقام على مسرح دولبي في هوليوود.

-عدد الأعضاء المصوتين في أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية (أوسكار) القيمة على الجوائز: 6261

- عدد البلدان التي يبث فيها الحفل تلفزيونياً: أكثر من 225

- عدد الأفلام القابلة للترشيح هذه السنة لجائزة أفضل فيلم: 305

- عدد البلدان التي قدمت أفلاماً في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية: 80

- عدد تماثيل الجوائز المقدمة في الحفل الماضي: 51

- عدد فئات جوائز أوسكار: 24

- طول التمثال المقدم للفائزين بالجوائز: 34,2 سنتيمتراً

- وزن التمثال المقدم للفائزين بالجوائز: 3.9 كلغ

- عدد التماثيل المقدمة منذ أول حفل أوسكار سنة 1929: 3001

- عدد المقاعد المخصصة للمعجبين على المدرجات حول السجاد الأحمر: 745

- طول السجادة الحمراء: 152 متراً

- سعة مسرح دولبي: 3401 مقعد

- المقدم الذي أحيا أكبر عدد من حفلات أوسكار: بوب هوب (19 مرة)

- أكبر عدد من الترشيحات لفنان لا يزال على قيد الحياة: 50 ترشيحا للمؤلف الموسيقي جون وليامز المرشح هذه السنة عن موسيقى الجزء الأخير من سلسلة أفلام "حرب النجوم"

- مدة أطول حفل أوسكار منقول على المحطات التلفزيونية: 4 ساعات و23 دقيقة (سنة 2002)

- مدة أقصر حفل أوسكار منقول على المحطات التلفزيونية: ساعة واحدة و40 دقيقة (سنة 1959)

- أول حفل أوسكار يبث على التلفزيون: حفل 19 مارس 1953

- في السهرة التي تنظمها الأكاديمية بعد توزيع الجوائز، قدم كبير الطهاة فولفغانغ باك 30 طبقا مختلفا للمدعوين البالغ عددهم 1500 شخص، من بينها 5000 قطعة شوكولاتة على شكل تمثال "أوسكار".