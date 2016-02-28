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"Fifty Shades of Grey" ينال جائزة Razzie لأسوأ فيلم

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الأحد 28-02-2016 18:28

تصدر فيلم الإثارة الذي حقق إيرادات قياسية عند عرضه "Fifty Shades of Grey" جوائز Razzie السنوية التي تمنحها هوليوود لأسوأ أفلام، في حين حصل سيلفستر ستالون (Sylvester Stallone) نجم فيلم "Rocky" على جائرة Razzie خاصة لتحوله ليصبح أحد المرشحين ضمن قوائم جوائز أوسكار عن دوره في فيلم "Creed".

وهيمن فيلم "Fifty Shades of Grey" المأخوذ عن قصة للكاتبة البريطانية E. L. James على تلك الجوائز الساخرة التي تعلن سنوياً عشية حفل توزيع جوائز أوسكار.

وحصل النجم جيمي دورنان (Jamie Dornan) والنجمة داكوتا جونسون (Dakota Johnson) على لقبي أسوأ ممثل وممثلة عن دوريهما في الفيلم، إضافة إلى لقب أسوأ ثنائي في نفس الفيلم.

وحصل الفيلم أيضا الذي حقق إيرادات بلغت 571 مليون دولار على مستوى العالم على لقب أسوأ سيناريو وتعادل مع فيلم "Fantastic Four" كأسوأ فيلم.

وحصل إيدي ريدمين (Eddie Redmayne) على لقب أسوأ ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Jupiter Ascending ".

وحصل فيلم "Fantastic Four" على لقب أسوأ إعادة إنتاج لجزء ثان أو اقتباس خلال العام، في حين حصل جوش ترانك (Josh Trank) على لقب أسوأ مخرج.

وحصلت كالي كوكو نجمة فيلم "بيج بانج ثيوري" على لقب أسوأ ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "رود تشيب"، وهو الجزء الرابع من فيلم ألفن والسناجب وفيلم "ذا ويدينج رينجر".

 

Hunnam و Johnson ينضمان الى Fifty Shades of Grey

 

 

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