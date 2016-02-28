هل سرقت جثة أحمد زكي؟

بعد أيام قليلة من فتح ملف حقيقة عودة الفنان المصري الراحل صلاح قابيل للحياة والكشف عن كذبها إنتشرت مؤخرا شائعة تفيد بأن جثة الفنان الراحل أحمد زكي تعرضت للسرقة.

وفي إطلالة تليفزيونية لحانوتي المشاهير"حسن العريف" قال إنه لا يجدي أن يستطيع أي شخص على الإطلاق غير الأقارب أن يقترب من مقبرة أي من المشاهير وقيادة الدولة موضحا إنه كلام لا أساس له من الصحة نهائيا.

اللافت أن الشائعة انتشرت قبل أيام من ذكرى وفاة الفنان الأسمر حيث أنه توفي في 27 من مارس في عام 2005 بعد صراع استمر لسنوات مع مرض السرطان كما سبق وكشف طبيبه المعالج ياسر عبد القادر أن الفنان القدير أصيب بالعمى لوجود ضغط على عصب العين قبل وفاته لكنه لم يخبر أي شخص.

وكانت أخر أعمال الفنان الراحل فيلم"حليم"الذي لم يستطع إستكماله ليكمله بدلا منه نجلة الممثل الشاب هيثم في أولى أعمالة السينمائية لكن الفيلم لم يحقق أي نجاح يذكر.



بعد أصالة وأنغام...شيرين على مسرح واحد مع سميرة سعيد