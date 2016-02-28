العد العكسي لحفل الـ "اوسكار" بدأ.. "استعدوا"

"استعدوا".. بهذه الكلمة مهّد الممثل كريس روك Chris Rock لإنطلاقة حفل الأوسكار في غضون دقائق. روك الذي سيقدم هذا الحفل العالمي للمرة الثانية، بعد ان قدمه في العام 2005، نشر عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر صورة كتب عليها Get Ready اي استعدوا.

ونشرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عبر تويتر ايضاً بعض الصور، التي تظهر مسرح دولبي حيث سيقام المهرجان، والسجادة الحمراء التي تنتظر تألق أهم وألمع نجوم العالم عليها.

التمارين النهائية لم تقتصر على النجوم المشاركين فقط، بل طالت الصحفيين الذين زاروا المنصات الخاصة بهم قبل إنطلاق الحدث، للتأكد من استعدادهم التام لإستقبال المشاهير واجراء المقابلات الصحفية معهم.

تمثال الأوسكار العملاق في آخر الممر، وضع بجانب مسرح دولبي، ليتعرف الحضور بسهولة على موقع المسرح خلال مرورهم على السجادة.

مسرح دولبي الذي يتسع لأكثر من 3 آلاف شخص، نصبت بجانبه تماثيل الأوسكار التي أُعدت بحجم الإنسان ليلتقط الحضور بجانبها الصور التذكارية.

تابعوا عبر موقع "سيدتي نت" مرور النجوم على السجادة الحمراء وانتظروا لائحة الفائزين فور انتهاء الحفل