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ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 2500 قرص مخدر و16 لفافة بانجو فى قنا

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ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 2500 قرص مخدر و16 لفافة بانجو فى قنا ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 2500 قرص مخدر و16 لفافة بانجو فى قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، من ضبط سائق بمركز فرشوط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه، فيما تم ضبط عاطل بحوزته 16 لفافة بانجو قبل ترويجها على عملائه بمركز نجع حمادى.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط محمد.ص.ع، 32 سنة، سائق من محافظة أسوان، أثناء قيادته السيارة رقم 5226 ص و ط بالطريق الصحراوى الغربى بمركز فرشوط، بعد العثور بحوزته على 2500 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه.

فيما تمكنت قوة أمنية بمركز نجع حمادى بقيادة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط منصور.ع، 20 سنة، عاطل، بعد العثور بحوزته على 16 لفافة بانجو، قبل ترويجها على عملائه، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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