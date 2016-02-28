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القبض على مواطن نقب عن الآثار بالدقهلية مستعينا بدجال مغربى

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القبض على مواطن نقب عن الآثار بالدقهلية مستعينا بدجال مغربى القبض على مواطن نقب عن الآثار بالدقهلية مستعينا بدجال مغربى
تمكنت وحدة مباحث مركز شربين، بمديرية أمن الدقهلية من إيقاف عملية تنقيب عن الآثار، بقرية الضهرية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شربين، يفيد بتمكن قوات الأمن من اقتحام منزل رضا.س بعد قيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، وتبين بالفحص قيام مالك المنزل بالاستعانة بدجال مغربي، وأجهزة للكشف عن الآثار، وتبين وجود سرداب سحري مؤدي إلى معبد فرعوني.

وانتقلت قوة من مركز شرطة شربين، ومجلس مدينة شربين، بحضور المهندس عبد الموجود كبشة رئيس المركز، وكشفت القوات وجود حفرة بعمق 17 مترا وبها حجرة سمل خرساني 3*3 متر.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه لـ "اليوم السابع" إن المنطقة التي كان بها الحفر كانت تابعة لمنطقة الآثار وملك منطقة آثار الدقهلية وتنازلت المنطقة عن ملكيتها بالرغم من وجود المعبد بدليل حدوث تصدعات مستمرة بمنازل القرية.

تم تحرير المحضر 1574 إداري مركز شربين، بنقطة شرطة الأحمدية، فيما تم تعيين حراسة على المنزل وندب لجنة من هيئة الآثار لمعاينة مكان الواقعة.

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