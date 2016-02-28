هيثم الحريري: «موقعة الحذاء» أسلوب خاطئ اتخذه كمال أحمد للتعبير عن رأيه

قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن اعتداء النائب كمال أحمد، على توفيق عكاشة بـ”الحذاء” أسلوب خاطئ للتعبير عن رأيه على خلفية استضافة «عكاشة» لسفير إسرائيل السابق بالقاهرة.

وأضاف «الحريري» في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن هناك فرق بين موقف «الخزي والعار» الذي اتخذه عكاشة باستقباله سفير العدو الإسرائيلي السابق بالقاهرة، وموقف اعتداء «أحمد» عليه مستخدماً «الحذاء».

وأشار إلى أنه لا يوجد اتجاه داخل البرلمان لإسقاط عضوية «أحمد» على عكس ما ذكره «عكاشة».

وأوضح «الحريري»، أن «عكاشة» يحاول استثارة مشاعر النواب، حتى يتناسوا موقفه المخزي باستضافته للسفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة.