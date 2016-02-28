أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

هيثم الحريري: «موقعة الحذاء» أسلوب خاطئ اتخذه كمال أحمد للتعبير عن رأيه

Google+ Print
هيثم الحريري: «موقعة الحذاء» أسلوب خاطئ اتخذه كمال أحمد للتعبير عن رأيه هيثم الحريري: «موقعة الحذاء» أسلوب خاطئ اتخذه كمال أحمد للتعبير عن رأيه

هيثم الحريري – أرشيفية

قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن اعتداء النائب كمال أحمد، على توفيق عكاشة بـ”الحذاء” أسلوب خاطئ للتعبير عن رأيه على خلفية استضافة «عكاشة» لسفير إسرائيل السابق بالقاهرة.

وأضاف «الحريري» في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن هناك فرق بين موقف «الخزي والعار» الذي اتخذه عكاشة باستقباله سفير العدو الإسرائيلي السابق بالقاهرة، وموقف اعتداء «أحمد» عليه مستخدماً «الحذاء».

وأشار إلى أنه لا يوجد اتجاه داخل البرلمان لإسقاط عضوية «أحمد» على عكس ما ذكره «عكاشة».

وأوضح «الحريري»، أن «عكاشة» يحاول استثارة مشاعر النواب، حتى يتناسوا موقفه المخزي باستضافته للسفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"