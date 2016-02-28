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المعارضة السورية: لن نتخذ قرار المشاركة في جنيف إلا بعد الاطلاع على نتائج الهدنة

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المعارضة السورية: لن نتخذ قرار المشاركة في جنيف إلا بعد الاطلاع على نتائج الهدنة المعارضة السورية: لن نتخذ قرار المشاركة في جنيف إلا بعد الاطلاع على نتائج الهدنة

مؤتمر جنيف

أعلنت “الهيئة العليا للمفاوضات” للمعارضة السورية، اليوم الأحد، أنها لن تتخذ قرارا بشأن مشاركتها في محادثات السلام بجنيف يوم 7 مارس قبل إطلاعها على نتائج عملية وقف إطلاق النار الجارية في سوريا منذ أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان أغا – في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية – “نحن نراقب الانتهاكات من خلال لجنة عسكرية وشبكة من المراقبين، وننتظر نتائج الهدنة لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في محادثات 7 مارس بجنيف”.. معربا عن آمال الهيئة في نجاح الهدنة الجارية في سوريا واستمرارها.

يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة أعلنتا في 22 فبراير الجاري عن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، والذي بدأ منتصف ليل الجمعة- السبت، ولا ينطبق على الجماعات الإرهابية في البلاد.

أ ش أ

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