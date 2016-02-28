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رئيس القضاء الإيراني: الغرب ساعد في منع المحافظين من الفوز بمقاعد بمجلس الخبراء

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رئيس القضاء الإيراني: الغرب ساعد في منع المحافظين من الفوز بمقاعد بمجلس الخبراء رئيس القضاء الإيراني: الغرب ساعد في منع المحافظين من الفوز بمقاعد بمجلس الخبراء

صادق لاريجاني

اتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية المحافظ يوم الأحد الإصلاحيين بالعمل مع غربيين لمنع المحافظين من الفوز بمقاعد في انتخابات مجلس الخبراء التي جرت يوم الجمعة.

وبحسب رويترز قال صادق لاريجاني في بيان إن الإصلاحيين نسقوا مع “وسائل اعلام أمريكية وبريطانية” لمنع من وصفهم بأنهم بعض من خدم الشعب من دخول المجلس المنوط به مهمة انتخاب الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وسأل لاريجاني في بيانه الذي نشرته عدد من وكالات الأنباء “هل هذا النوع من التنسيق مع الأجانب الرامي لإبعاد هذه الشخصيات عن مجلس الخبراء يصب في صالح النظام؟”

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