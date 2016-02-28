رئيس مدينة إهناسيا: وجبة منزلية سبب تسمم 11 من عائلة واحدة وحالتهم مستقرة

أكد المحاسب خالد عويس رئيس مركز ومدينة إهناسيا، استقرار حالة 11 مصاباً بتسمم غذائى، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية اللازمة داخل مستشفى إهناسيا المركزى، وسيحتجزون فى القسم الداخلى بالمستشفى تحت الملاحظة؛ للاطمئنان عليهم قبل مغادرتهم صباحاً، خاصة أن بينهم 10 أطفال، بالإضافة إلى حالة 25 سنة.

وأضاف "عويس"، فى تصريحات صحفية: "تفقدت المصابين وعلمت منهم أنهم تناولوا المتبقى من طعام تم طهوه بمنزلهم الكائن قرية خورشيد أمس، ورغم تناولهم له أمس أيضاً، إلا أنهم شعروا اليوم بقىء واضطرابات معوية.

كانت مستشفى إهناسيا المركزى غرب بنى سويف استقبلت مساء اليوم، 11 شخصاً يقيمون قرية خورشيد دائرة المركز من عائلة واحدة مصابين بأعراض التسمم الغذائى، بينهم 10 أطفال، وقام الأطباء بعمل غسيل معوى، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم .

إصابة 11 من عائلة واحدة بتسمم غذائى غرب بنى سويف

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