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العادة السرية والسمنة أبرز أسباب تأخر الإنجاب.. والحقن المجهرى الملاذ الأخير

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العادة السرية والسمنة أبرز أسباب تأخر الإنجاب.. والحقن المجهرى الملاذ الأخير العادة السرية والسمنة أبرز أسباب تأخر الإنجاب.. والحقن المجهرى الملاذ الأخير
الأطفال حلم يسعى لتحقيقه الأمهات والآباء لاكتمال سعادتهم فى الحياة، ولكن فى بعض الأحيان يصادفون مشكلات صحية تعيقهم عن الإنجاب.

وعن أسباب تأخر الإنجاب وطرق التغلب عليها يقول الدكتور عاطف عزت استشارى أمراض النساء والولادة، إن تأخر الإنجاب له أسباب أكثرها شيوعًا تأخر سن الزواج بالنسبة للفتيات، واختلال الهرومونات فى أجسامهن بسبب اضطرابات الدورة الشهرية، بجانب السمنة التى أصبحت تعانى منها النساء بصورة كبيرة فى هذه الفترة وهى من الأمراض التى تسبب تكيسًا على المبايض وبالتالى تأخر الإنجاب الذى لا يحدث قبل التخلص من الزائدة.

وأضاف الدكتور عاطف عزت أن الزوج يتحمل 50% من مسئولية تأخر الإنجاب فقد يعانى أيضًا من مشكلات خاصة مع ممارسة الشباب حاليًا للعادة السرية بشكل مفرط وعدم اتباع الأسلوب الغذائى الصحى للزوجين.

وأشار استشارى أمراض النساء والولادة إلى وجود اختبارات حديثة منها أن يحلل الزوجان هرمونات وموجات صوتية تكشف الأمراض التى يمكن أن تؤخر الإنجاب وبالتالى نستطيع علاجها، وحال عدم إمكانية الإنجاب بعد تخطى كل العقبات نلجأ للحقن المجهرى الذى تصل نسبة نجاحه حاليًا 50% ويعد من أكثر طرق التغلب على مشكلة عدم الإنجاب.


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