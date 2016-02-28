خبر في الجول - تحديد موعد وصول مساعد ماكليش إلى الزمالك

يصل أليكس راي المدرب المساعد السابق للمدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش يوم الثلاثاء المقبل إلى الزمالك استعدادا لشغل منصب المدرب المساعد.

الزمالك أعلن رسميا تعيين ماكليش مديرا فنيا للفريق ليخلف المدرب المؤقت محمد صلاح والذي جاء بعد رحيل أحمد حسام ميدو.

FilGoal.com انفرد في وقت سابق بطلب ماكليش ضم راي إلى جهازه الفني في الزمالك. ووافق مرتضى منصور رئيس النادي على ذلك.

وتواصل ماكليش مع مساعد صاحب الـ46 عاما راي ورحب الأخير بالعمل في مصر. وهو ما سيحدث.

ومن المنتظر وصول راي يوم الثلاثاء إلى الزمالك لشغل منصب المدرب المساعد ويكتمل جهاز ماكليش.

بعد وصول موسى الحبشي المحلل الفني مساء يوم الجمعة للانضمام إلى جهاز ماكليش في الزمالك.

أليكس راي

أليكس راي.. يبلغ من العمر 46 عاما، ويتولى حاليا تدريب فريق سانت مارين بدوري الدرجة الثاني الاسكتلندي والذي سيرحل عنه للعمل مع ماكليش في الزمالك.

عمل أليكس راي كمساعد لماكليش في تدريب نادي جينت البلجيكي من 2014 وحتى 2015، وحين رحل ماكليش عن تدريب جينت، قرر أليكس راي خوض تجربة جديدة بشكل منفرد.

تولى تدريب الفريق في شهر ديسمبر الماضي، وقادهم في 9 مباريات إلى الآن، فاز في 5 مباريات وخسر في الأربع الأخرين، ويحتل حاليا المركز السابق في جدول الترتيب.

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