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ريكرياتيفو الأنجولي يضرب موعدا مع الأهلي بعد سحق منافسه بتسعة أهداف.. والزمالك ينتظر دوالا

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ريكرياتيفو الأنجولي يضرب موعدا مع الأهلي بعد سحق منافسه بتسعة أهداف.. والزمالك ينتظر دوالا ريكرياتيفو الأنجولي يضرب موعدا مع الأهلي بعد سحق منافسه بتسعة أهداف.. والزمالك ينتظر دوالا

تأهل ريكرياتيفو الأنجولي إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد سحق منافسه راسينج من غينيا الإستوائية 9-1 بمجموع المباراتين.

وسيستضيف ريكرياتيفو فريق الأهلي منتصف مارس المقبل ثم يلعب مباراة الإياب في بعدها بأسبوع.

وكان ريكرياتيفو قد فاز على ملعبه 5-1 ذهابا أمام راسينج وكرر تفوقه الكاسح الأحد بالفوز في غينيا الاستوائية 4-صفر.

وسيلعب في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأهلي وريكرياتيفو مع الفائز من الجيش الرواندي ويانج أفريكانز التنزاني.

الزمالك

وكرر نادي دوالا الكاميروني فوزه على نيمبا الليبيري بهدف مقابل لاشيء بعدما فاز ذهابا 3-1.

ويستضيف دوالا فريق الزمالك أحد أيام 11.12.13 من شهر مارس المقبل قبل أن تقام مباراة الإياب في مصر بعدها بأسبوع.

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فيديو اليوم السابع

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