تأجيل مؤتمر تقديم مارتن يول

تقرر تأجيل موعد تقديم المدرب الهولندي مارتن يول كمدير فني جديد للنادي الأهلي إلى يوم الثلاثاء بدلا من الاثنين وذلك بعد تأخر وصوله إلى القاهرة.

وكان من المقرر تقديم مارتن يول يوم الاثنين في مؤتمر صحفي داخل النادي الأهلي لوسائل الإعلام بناء على وصول المدرب الهولندي إلى القاهرة مساء الأحد.

وتسببت أزمة في الطائرة التي كان من المقرر أن تُقلع من مطار سخيبهول في هولندا قادمة إلى القاهرة وعلى متنها مارتن يول إلى إلغاء رحلة المدرب إلى القاهرة.

وكان من المقرر وصول مارتن يول خلال الساعات القليلة المقبلة قادما من هولندا إلا أن مشاكل في الطائرة أخرت إقلاع الطائرة لمدة 3 ساعات حسبما علم FilGoal.com.

قبل أن يتم إلغاء الرحلة بالكامل ليتأجل وصول المدرب إلى الأهلي.

وأعلن الأهلي بصفة رسمية التعاقد مع مارتن يول ليخلف المدرب المؤقت عبد العزيز عبد الشافي والذي جاء بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

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