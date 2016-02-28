أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طارق يحيى لـ في الجول: هذا ما يحتاجه ماكليش لينجح في الزمالك

Google+ Print
طارق يحيى لـ في الجول: هذا ما يحتاجه ماكليش لينجح في الزمالك طارق يحيى لـ في الجول: هذا ما يحتاجه ماكليش لينجح في الزمالك

قال طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش، والجناح الأيسر التاريخي لنادي الزمالك يحتاج إلى "تهيئة المناخ" حوله من أجل الانطلاق الناجح لهذا الفريق.

ويتحضر الأسكتلندي لقيادة الزمالك في مباراته الأولى مع الفريق أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.

وقال يحيى لـFilGoal.com: "أنا من أكثر المؤيدين أن يكون المدير الفني للزمالك في تلك الفترة أجنبي".

وأضاف "ماكليش مدرب صاحب اسم كبير في الدوري الإنجليزي، ولديه من الخبرات ما يؤهله ليكون إضافة للزمالك".

وأوضح "كل ذلك لن يحدث إلا بوجود عوامل تساعده على النجاح".

وأتم "هذا دور الموجودين حول المدرب، حتى يستطيع تحقيق ما ينتظره جمهور الزمالك".

اقرأ أيضا..

تفاصيل جلسة ماكليش الأولى مع لاعبي الزمالك

حوار في الجول - مستشار نوتنجام السابق يتحدث عن: شخصية ماكليش الصارمة.. وشرط نجاحه ويول في مصر

مؤتمر ماكليش - مرتضى مداعبا المدرب الجديد: "صحتك حلوة.. هدخل في التشكيل معاك إزاي"

بالفيديو - ماكليش يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك عبر في الجول

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم