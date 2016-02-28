طارق يحيى لـ في الجول: هذا ما يحتاجه ماكليش لينجح في الزمالك

قال طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش، والجناح الأيسر التاريخي لنادي الزمالك يحتاج إلى "تهيئة المناخ" حوله من أجل الانطلاق الناجح لهذا الفريق.

ويتحضر الأسكتلندي لقيادة الزمالك في مباراته الأولى مع الفريق أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.

وقال يحيى لـFilGoal.com: "أنا من أكثر المؤيدين أن يكون المدير الفني للزمالك في تلك الفترة أجنبي".

وأضاف "ماكليش مدرب صاحب اسم كبير في الدوري الإنجليزي، ولديه من الخبرات ما يؤهله ليكون إضافة للزمالك".

وأوضح "كل ذلك لن يحدث إلا بوجود عوامل تساعده على النجاح".

وأتم "هذا دور الموجودين حول المدرب، حتى يستطيع تحقيق ما ينتظره جمهور الزمالك".

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