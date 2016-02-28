مران الإسماعيلي – عودة بناهيني تقترب

انتظم الغاني إيمانويل بناهيني في تدريبات الإسماعيلي اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الداخلية يوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ20 للدوري.

وكان بناهيني قد غاب عن الإسماعيلي في المباريات الماضية بسبب إصابة في الركبة.

وأصبح من الممكن لخالد القماش مدرب الفريق ضم المهاجم للقائمة التي ستواجه الداخلية على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي.

وكان القماش قد سبق وأوضح أن تشكيل فريقه يعاني من نقص في المهاجمين في ظل وجود مروان محسن فقط.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري بـ28 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز السادس بـ30 نقطة.