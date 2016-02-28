محمد سويد: «صوت الشعب» تحتفظ بفيديو «ضرب عكاشة».. وسيستعان به لإثبات الواقعة

قال الكاتب الصحفي، محمد سويد، المتخصص في شؤون مجلس النواب، إن قناة صوت الشعب التابعة لـ التلفزيون المصري هي الوحيدة التي تمتلك تسجيلات واقعة ضرب النائب كمال أحمد لـ توفيق عكاشة بالحذاء، وأنها محتفظة بهذا الفيديو لكي يتم إثبات هذه الواقعة، وتقديمها إلى لجنة تحقيق المجلس، قائلا: “لن يتم بث هذا الفيديو ضمن إذاعة الجلسات المسجلة على شاشة التلفزيون المصري”.

وأضاف «سويد»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن إقدام النائب كمال أحمد، على ضرب البرلماني توفيق عكاشة، بالحذاء جاء نتيجة الشعور بالإحباط من المناقشات غير المجدية لواقعة استقبال “عكاشة” للسفير الإسرائيلي، وكذلك لرد اعتبار مجلس النواب، حيث أن رئيس المجلس فتح المناقشة في الموضوع دون أن يمتلك المجلس آلية لتوقيع جزاء سريع على النائب توفيق عكاشة.

وأوضح «سويد» أن رد البرلماني توفيق عكاشة للمحررين الصحفيين بخصوص مقابلته للسفير الإسرائيلي في منزله “إلغوا معاهدة السلام.. وأكثر من 21 فرد أمن كانوا مع السفير الإسرائيلي أثناء زيارته لي في منزلي”.

وأكد أنه: “لا يوجد نص في لائحة مجلس النواب تسقط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان”، موضحًا أن العقوبة الشعبية هي جزاء توفيق عكاشة بسبب مقابلته للسفير الإسرئيلي.