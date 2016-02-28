الألعاب النارية تتسبب في حريق “محدود” أثناء تكريم وزير الشباب لمنتخب اليد

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأحد، بتكريم لاعبي المنتخب القومى لكرة اليد والجهاز الفنى بقيادة مروان رجب لفوزهم بلقب البطولة الإفريقية لكرة اليد التى أقيمت فى القاهرة فى يناير الماضي وفاز بها المنتخب بالمركز الأول بعد تغلبه على منتخب تونس فى المباراة النهائية ليتربع على عرش القارة السمراء ويتأهل مباشرة لأوليمبياد ريودى جانيرو 2016 وكأس العالم بفرنسا 2017.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنشوب حريق “محدود” في ساحة فندق سميراميس، بسبب الألعاب النارية، وذلك أثناء عملية التكريم.

وحضر التكريم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وهاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر للسلام والمنظم لحفل التكريم، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، ومحمود الحلو المدير التنفيذي لوزارة الرياضة، ولاعبي المنتخب الوطنى لكرة اليد، وعدد من نواب البرلمان وأعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية، وعدد من الشخصيات العامة.