أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الألعاب النارية تتسبب في حريق “محدود” أثناء تكريم وزير الشباب لمنتخب اليد

Google+ Print
الألعاب النارية تتسبب في حريق “محدود” أثناء تكريم وزير الشباب لمنتخب اليد الألعاب النارية تتسبب في حريق “محدود” أثناء تكريم وزير الشباب لمنتخب اليد

حريق بفندق سميراميس أثناء تكريم وزير الشباب لمنتخب اليد

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأحد، بتكريم لاعبي القومى لكرة اليد والجهاز الفنى بقيادة مروان رجب لفوزهم بلقب البطولة الإفريقية لكرة اليد التى أقيمت فى القاهرة فى يناير الماضي وفاز بها المنتخب بالمركز الأول بعد تغلبه على منتخب تونس فى المباراة النهائية ليتربع على عرش القارة السمراء ويتأهل مباشرة لأوليمبياد ريودى جانيرو 2016 وكأس العالم بفرنسا 2017.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنشوب حريق “محدود” في ساحة فندق سميراميس، بسبب الألعاب النارية، وذلك أثناء عملية التكريم.

وحضر التكريم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وهاني عزيز أمين عام جمعية محبي للسلام والمنظم لحفل التكريم، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، ومحمود الحلو المدير التنفيذي لوزارة الرياضة، ولاعبي المنتخب الوطنى لكرة اليد، وعدد من نواب البرلمان وأعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية، وعدد من الشخصيات العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"