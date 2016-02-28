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القبض على شخص يمص دماءالحيوانات في اليمن

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القبض على شخص يمص دماءالحيوانات في اليمن القبض على شخص يمص دماءالحيوانات في اليمن

ألقت أجهزة الأمن اليمنية، الأحد 28 فبراير، القبض على رجل يمارس مص دماء الحيوانات في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر أمنية، بحسب قناة “روسيا اليوم”، أن قد تم القبض على مصاص الدماء بعد مطاردة استمرت أسبوعا وذلك إثر تلقي شكاوى من الأهالي من شخص يقوم بمص دماء الكلاب مما أدى إلى ذعر وخوف ورعب في أوساط المواطنين بعد سماعهم بوجود مصاص دماء يقوم بمسك الكلاب ومص دمائهم وهم أحياء.

وأضافت المصادر أمنية أن فرقة من الأمن المركزي لاحقت مصاص الدماء حتى تم العثور عليه وبحوزته كلب صغير كان يمتصه في أحد البيوت المهجورة،

هذا واشارت المصادر إلى أن الشخص المختل عقليا متواجد بمركز الشرطة بمديرية الجراحي، قائلة أنه يصيح بأعلى صوت يريد كلب أو أي شيء ليمتصه رفضا للأكل الطبيعي.

 

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