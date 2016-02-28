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فيديو| مدير “CIA” السابق: الجيش الأمريكي قد لا ينفذ أوامر “ترامب” إذا أصبح رئيسا

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فيديو| مدير “CIA” السابق: الجيش الأمريكي قد لا ينفذ أوامر “ترامب” إذا أصبح رئيسا فيديو| مدير “CIA” السابق: الجيش الأمريكي قد لا ينفذ أوامر “ترامب” إذا أصبح رئيسا

مايكل هايدن

قال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق ميشيل هايدن، إن الجيش الأمريكي قد يرفض تنفيذ أوامر المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد في حال أصبح رئيسًا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن هايدن الذي كان أيضًا رئيسًا لوكالة الأمن القومي الأمريكية في الفترة من 1999 حتى 2005 إن هايدن قال ذلك خلال حلوله ضيفًا في برنامج “Real time” مع بيل ماهر.

وأضاف هايدن ” سأكون في غاية القلق إذا أدار ترامب الأمور بنفس اللغة التي يستخدمها في حملته الانتخابية”.

 

 

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“I would be incredibly concerned if a President Trump governed in a way that was consistent with the language that candidate Trump expressed during the campaign,”

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