بالصور.. الصرف الصحى يمحو المنظر الحضارى بطريق كورنيش النيل بأسوان

يواصل مسلسل طفح مياه الصرف الصحى، حلقاته اليومية بمدينة أسوان، مما قد يتسبب فى محو الشكل الحضارى للمدينة السياحية، وشهد طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، اليوم، الأحد، انفجار ماسورة مياه صرف صحى بالقرب من مكتب بريد أسوان الرئيسى، مما تسبب فى شل الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل، وإعاقة حركة المارة تزامناً مع خروج طلاب المدارس، القريبة من منطقة طفح الصرف الصحى.

فى المقابل، تعانى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، من كثرة البلاغات اليومية لكسور مواسير المياه الشرب والصرف الصحى معاً، وذلك نتيجة تهالك شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، ومع كثرة هذه الأزمات التى يصعب على الشركة التعامل معها بشكل فعال وسريع فى اليوم الواحد، أصبح العديد من شوارع مدينة أسوان السياحية، وكأنها برك ومستنقعات لمياه الصرف الصحى، ومياه الشرب.

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