"مرور الجيزة" تعلن عن إغلاق جزئى بشارع أحمد عرابى فى المهندسين لمدة شهر

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة، عن إغلاق جزئى بشارع أحمد عرابى فى منطقة المهندسين، وذلك لاستكمال المرحلة الثالثة لأعمال إنشاء الخط الثالث بمترو الأنفاق، فى الاتجاه القادم من محور عرابى باتجاه ميدان سفنكس لمدة شهر كامل بداية من 3 مارس المقبل، بالتنسيق مع شركة المقاولات المصرية للقيام بتلك الأعمال.

مرور القاهرة تعلن عن غلق كوبرى أبو وافية بالزاوية الحمراء لمدة 8 أشهر

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"المرور": إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة 15 يوما لأعمال صيانة

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